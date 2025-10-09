令和の後白河上皇次期首相となる高市早苗自民党総裁の「産みの親」と言っていい麻生太郎党最高顧問（総裁選当時・現副総裁）を、現下の日本史ブームに倣って筆者は当面「令和の後白河上皇」と呼ぶ。平安時代末期の第77代天皇であり、退位後30年近く、源氏と平家を翻弄しながら5代にわたって院政を行ったことで知られる。後白河上皇に喩えるのは褒め過ぎと叱責されそうだが、ご容赦願いたい。自民党の新執行部を理解するキーワード