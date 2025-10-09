あなたは読めますか？よめそうで読めない、山口県の難読地名「防府」。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【A】答えは、【A】の「ほうふ」でした。山口県中部に位置する防府市は、古くから交通の要衝として栄えた歴史あるまちです。人口は約11万人。日本最古の天神さまといわれる「防府天満宮」は、受験シーズンには多くの参拝客で賑わいます。また、毛利家ゆかりの「毛利氏庭園」や「英雲