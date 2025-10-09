◆米大リーグ地区シリーズ第４戦タイガース９―３マリナーズ（８日・米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）１勝２敗で後が無くなったタイガースが８日（日本時間９日）、マリナーズとの地区シリーズ第４戦、３点差をはね返して９―３と逆転勝ち。対戦成績を２勝２敗のタイとした。リーグ優勝決定シリーズ進出をかけた第５戦は１０日（日本時間１１日）、マリナーズの本拠シアトルで行われる。第３戦で王手をかけたマリ