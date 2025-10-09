美味しいものが盛り沢山な秋本番。お腹を満たして幸せになるだけでなく、本を読んで心も豊かにしてみては？おすすめの新刊4冊を紹介します。『今日未明』辻堂ゆめ／徳間書店／1980円事件の概要だけを短く伝える新聞記事を冒頭に、記事からは想像もできなかった奥行きを描く。実父を手にかけた引きこもりの40男、同居中のシングルマザーの娘の転落死で逮捕される会社員、公園に新生児を遺棄した勝ち組女、熱中症で死亡する老