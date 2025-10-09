「怒っても何の解決にもならんよ。子どもはな、理解して、認めて、受け止めてあげなあかんのや」そう話すのは、40年にわたり、4000組以上の不登校の親子と向き合ってきた相談員の池添素（いけぞえ・もと）さん。この言葉は、2025年9月4日に出版された本『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）に出てくる。著者はジャーナリストの島沢優子さん。自身の子どもが学校に行き渋