噺家の柳亭小痴楽氏が進行10月8日、東京都江東区のTFTホールで、新型『日産リーフ』の国内発表会が開催された。既にワールドプレミアされているクルマゆえ、メインステージには紗幕がかかっているものの姿がうっすらと見えている状態で、両側には初代と2代目（現行型）リーフも展示された。【画像】ついに日本仕様が登場！都内で行われた新型日産リーフ発表会全73枚発表会は噺家の柳亭小痴楽（りゅうていこちらく）氏がステージ