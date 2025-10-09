俳優の木南晴夏さん（40）が8日、『MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション』に登場。ファッションに取り入れたいカラーや、自身がときめく瞬間を明かしました。イベントには、秋らしい配色のジャケットスタイルで登場した木南さん。ファッションに取り入れたい“カラー”を聞かれると、「この秋はイエローだったり、オレンジとか明るい茶色だったりっていう、暖色を取り入れたいなと思っています」と笑顔で答えました。また、ポ