お笑いコンビ・アキナの山名文和が６日付で自身のＳＮＳを更新。大阪・関西万博会場で撮影した、大物芸人夫妻との写真を公開した。「大助花子師匠と。むちゃくちゃいい写真やがな。光溢れまくり」と投稿。車いすに乗った宮川花子、つえを持った宮川大助、相方・秋山賢太の４人で、笑顔で写真に納まる様子を複数枚披露した。この投稿にファンからは「とっても素敵な写真で、涙出る」「師匠達の愛に溢れる顔が印象的」「大花師