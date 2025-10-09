お笑いコンビ「しずる」の純さんが自身のXを更新。結婚式会場で撮影したお笑い芸人大集合の豪華なプリクラショットを公開し、話題となっています。【写真】「結婚式でプリクラ最高かも」（実際の写真）純さんは10月6日、「結婚式でプリクラ最高かも」と投稿し、お笑いコンビ「大自然」しんちゃんの結婚式で撮影した4枚のプリクラ写真を公開。写真にはお笑いコンビの金属バットやマユリカ、「スカチャン」のヤジマリー。さん、バイ