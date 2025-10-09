自民党の総裁選では、大本命とみられた小泉進次郎氏（44）がまたしても大失速し、敗北した。いったい潮目はどこで変わったのか？ 小泉氏が「最高のチーム」と自画自賛した「チーム小泉」は恨み、裏切り、油断、そして疑心暗鬼のなかで崩壊していった。ジャーナリストの長島重治氏がその軌跡を検証した。 【画像】最強の布陣「チーム小泉」崩壊、３つのターニングポイント オール自民