妊娠・出産したいか、したくないか。いつ産むか、何人産むか。中絶、避妊、月経、更年期に伴う心身の負担など、生殖関連の出来事全般に関し、当事者がどのような選択をしても不利益なく生きることのできる権利を「リプロの権利」という。少子化対策と称し「出産すること」への圧力が強まる昨今、世界が「リプロの権利」を獲得してきた過程を知ることは、ニュースを読み解くなかでのヒントになるだろう。【こちらも問題】世界