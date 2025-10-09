あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……山羊座今日のあなたは計画性抜群！立てた予定に沿ってスムーズに物事を進められます。特に、目標を意識して挑むことは理想以上の結果に。やり遂げた達成感が次の挑戦への意欲を高め、前向きな連鎖を生み出してくれるでしょう。勢いをそのまま活かして。★第2位……乙女座今