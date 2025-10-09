ロバーツ監督（c）SANKEI ドジャースは敵地での連勝を経て、本拠地に戻りLCS進出へ向けて王手をかけた。 現地10月7日（火）（日本時間8日）、ロバーツ監督は試合前日の練習やブルペン運用について言及し、特に佐々木朗希投手（23）の重要性を強調した。 監督によると、ポストシーズンでは通常のリリーフ起用に縛られない柔軟なブルペン運用が鍵になるという。 佐々木投手は登板経験が少ないもの