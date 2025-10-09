ジョンソン下院議長政府閉鎖は民主党による政治的な駆け引きが原因だ ジョンソン下院議長（共和党）は政府閉鎖は民主党による政治的な駆け引きが原因だと非難した。 政府機関閉鎖によるあらゆる悪影響を懸念している。大統領執務室での会談以来、シューマー上院院内総務（民主党）とは話していない。暫定予算案について交渉する材料は何もないと語った。