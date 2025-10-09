乃木坂46の元メンバーでプロ雀士、麻雀カフェ経営者・中田花奈（31）が9日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。好きな男性のタイプについて告白する場面があった。この日は、同じアイドル出身でプロ雀士という共通点がある女優・浅香唯とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。浅香からの「どんな人が好き？」と切れ込んだ質問に対し、中田は「異性で“いいな”と思うのは