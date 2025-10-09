先月、大館市の郊外で秋田放送の記者が親子とみられるクマを撮影しました。落ちているクリを食べたり、木に登ったりする姿が確認できます。映像は先月28日午後4時すぎ、大館市の郊外で秋田放送の記者が安全に配慮したうえで撮影したものです。川口大介記者「田んぼを挟んで反対側、クリの木があるんですが、そこに親子のクマが現れました」親グマとみられるクマと、子グマとみられるクマ2頭のあわせて3頭がクリの実を食べているの