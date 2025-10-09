「ほめて伸ばそう」という文化に、弊害はないのでしょうか？ハラスメントを恐れて、部下に好かれたいからと安直にほめてはいないでしょうか？ミスをした部下とうまくコミュニケーションするには？「ほめる」の功罪を分析することで、人を育ててチームの業績を上げるコツを解説します。（ブレインマークス代表取締役安東邦彦）「ほめるだけ」では人は育たない！本当に部下を伸ばすコミュニケーションとは？「部下は、ほめて伸ばす