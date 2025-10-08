「大腸ポリープ」は、放置するとどうなるかご存じですか？ 今回は、大腸ポリープの症状や気づく方法について「おうえケアとわクリニック」の麻植先生に解説していただきました。 監修医師：麻植 一孝（おうえケアとわクリニック） 福岡大学医学部卒業。卒業後は東京慈恵会医科大学附属病院救急部に所属。風邪や捻挫などの一般的な治療から重症感染症、重症外傷の集中治療まで幅広い救急医療に約10年に渡り携わる