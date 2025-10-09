きのう目撃が続いたクマですが、今のところ新たな情報はありません。 【写真を見る】鶴岡市中心部にクマ昨夜は目撃続くも今は行方がわからず出没場所を地図で（山形） 鶴岡市によりますと、8日の午後8時45分ごろ、山形県鶴岡市の中心部、鶴岡公園でクマの目撃情報がありました。 市によりますと、午後8時45分ごろ、鶴岡公園付近でクマ1頭（体長およそ1メートル）が目撃されました。クマが公園内に向かったとの情報が