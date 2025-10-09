●5年半ぶりの合体企画に幅広い年齢層の視線 視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(9月29日〜10月5日)をまとめた。『ばけばけ』10月9日放送の第9話より(C)NHK○自民総裁選の影響で報道番組が上位に9月29日にスタートしたばかりのNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が個人全体・コア視聴層の両ランキングで1位発進。新しい朝ドラへの関心の高さ