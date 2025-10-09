アイドルグループ・Appare!(アッパレ)が、閉幕が迫る大阪・関西万博で『Appare! meets 電力館 可能性のタマゴたち スペシャルステージ』を開催することが急きょ決定。この模様が、映像配信サービス・GAORAオンデマンドで、9日(14:00〜)に生配信される。Appare!(上段左から 藤宮めい、藍井すず、永堀ゆめ／下段左から 橋本あみ、朝比奈れい、七瀬れあ)Appare!は、2016年に結成に結成。朝比奈れい、永堀ゆめ、藤宮めい、七瀬れあ、藍