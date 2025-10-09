中国スポーツメディアの直播吧や懂球帝によると、サッカー元中国代表MFで、20年以上にわたりユース世代の育成に携わってきた馬明宇（マー・ミンユー）氏（55）はこのほど、著名サッカー解説者の黄健翔（ホアン・ジエンシアン）氏（57）との対談で、「数多くのプロ選手や代表選手を育ててきたが、日本や韓国には全く歯が立たない。しかも日韓との差は開く一方だ。本当に自慢するのも恥ずかしいくらいだ」と語った。馬氏