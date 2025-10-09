●BLコミックの実写化でW主演 きょう9日にスタートするフジテレビのドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』(毎週木曜25:15〜 ※初回は25:40〜、FOD先行・独占配信)にW主演する、原因は自分にある。の長野凌大と、俳優の藤林泰也。沖田有帆氏によるBLコミックを実写化する作品で、ピュアで真面目ながら、推しと同級生2人の間で揺れ動く青年・純浦千明役を長野が。千明が憧れるカリスマモデルのアイと、クラスメイト