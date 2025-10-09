地区S第3戦米大リーグ・ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に臨む。決戦前日の7日（同8日）、フィリーズのブライス・ハーパー内野手が会見に出席。まさかの事実も飛び出した会見には、現地ファンから様々な反響が寄せられている。ドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）を連勝で突破。地区シリーズでも敵地でフィリーズに連勝し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけ