北海道新幹線の青函トンネルで先月、走行中の列車の運転士が加速操作を失念し、一時、時速３６キロまで減速していたことが、ＪＲ北海道への取材でわかった。運転士は「ぼーっとしていた」と説明しているという。ＪＲ北によると、９月３０日午後１１時頃、東京発新函館北斗行きの「はやぶさ３９号」（１０両編成）の運転士は、トンネル内で下り勾配に差しかかったためブレーキをかけて走行。その後、上り勾配に変わってブレーキ