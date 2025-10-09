台風22号の予想進路（9日9時現在）非常に強い台風22号は9日、東京・伊豆諸島を暴風域に巻き込みながら北東へ進んだ。気象庁は八丈町に大雨の特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけた。線状降水帯が発生し、土砂災害の危険度が急激に高まっている。8日には伊豆諸島の7町村を対象に暴風と波浪の特別警報が発表されており、八丈島では9日早朝、最大瞬間風速50.4メートルを観測した。気象庁によると、伊豆諸島は9日、一部の建