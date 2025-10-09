SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カポル（@kaporu_）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）ルール4コマデスゲームでうまくルールの隙をついた女の子。ゲームマスターにも了承を得られたと思いきや……まさかのモラル優先で、デスゲームを出禁に!?もしかすると、これが唯一の生存方法だったのかもしれません（笑）いかがでしたか