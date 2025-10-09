【モデルプレス＝2025/10/09】俳優の北村有起哉が主演、女優の仲間由紀恵が共演するフジテレビ系10月期木曜劇場「小さい頃は、神様がいて」（毎週木曜よる10時〜※初回15分拡大）が、10月9日にスタートする。【写真】WEST.小瀧望の消防士姿◆北村有起哉主演「小さい頃は、神様がいて」本作は「最後から二番目の恋」シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（北村