司忍組長、高山清司相談役を輩出した中核組織でトップ人事が発令「到着されました！」秋晴れとなった大安吉日の９月25日、愛知県豊橋市にある六代目山口組の二次団体・平井一家本部には、紋付羽織袴の正装に身を包んだ大勢の大物ヤクザが詰めかけていた。周囲を約40人の捜査員が警戒に当たる厳戒態勢のなか、執り行われていたのは六代目山口組の中核組織・弘道会会長の「継承盃事」である。午前10時前、野太い声とともに護衛車に先