【増田俊也 口述クロニクル】#48【続きを読む】「時代に挑んだ男」加納典明（49）猥褻図画販売容疑で逮捕、「取り調べで泣いたとかって、あんなの大嘘だよ」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「日本橋のギャラリーとは別の日ですか？」加納「それとは全く別。マックス・ホールでやったのは完全にプ