◆米大リーグ・地区シリーズ第３戦カブス―ブルワーズ（８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスのマイケル・ブッシュ内野手が８日（日本時間９日）、ブルワーズとの地区シリーズ第３戦も「１番・一塁」でスタメン出場し、初回先頭打者アーチとなるポストシーズン（ＰＳ）第３号を放った。初回に不運なプレーで１点を先取されたカブスだったが、鈴木誠也らとともに終盤から調子の上がってきたブッシュが、フル