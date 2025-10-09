◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦カブスーブルワーズ（2025年10月8日シカゴ）カブスは8日（日本時間9日）、ブルワーズとの地区シリーズ第3戦の臨んだ。ここまで0勝2敗で、リーグ優勝決定シリーズ進出には負けられない一戦で初回に打線がつながった。1点を追う初回、1番のブッシュが右中間へ先頭打者アーチを放って同点に追いつく。さらに安打、四球で無死一、二塁とし、4番の鈴木誠也につないだ。鈴木の打球は右翼線に上が