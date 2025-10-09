「11万円貰えるwww またきたぞ! 三菱UFJ銀行キャンペーン」と題した動画で、ポイ活系YouTuberのネコ山氏が三菱UFJ銀行および関連サービスの大規模キャンペーンについて徹底解説した。ネコ山氏は動画の冒頭、「10万おいきたーと思ったんすけど、さっき他の方の動画とかチェックしたんすよ。あれ、そこまで注目されてないんすよね」と、労力をかけて資料を作成したものの世間の盛り上がりには疑問を呈した。