9日午前6時51分ごろ、愛知県、三重県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は伊勢湾で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、愛知県の知多市、三重県の鈴鹿市です。【各地の震度詳細】■震度2□愛知県知多市□三重県鈴鹿市■震度1□愛知県半田市常滑市