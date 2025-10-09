俳優の北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）のメイキングカットが公開された。北川のほか、共演の森田望智、佐久間大介（Snow Man）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）らの素顔と撮影裏側の様子も明かされている。【写真】黒髪で血のりを塗られる佐久間大介トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の