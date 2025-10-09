東京都八丈町は、9日午前6時20分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは三根の2006世帯 3321人、大賀郷の1339世帯 2176人、中之郷の334世帯 570人など合わせて4101世帯 6717人です。「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。◆自治体に