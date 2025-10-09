ディズニーランドのトゥーンタウンのプレスレビューのようす（写真：1996年4月11日、尾形文繁撮影）《写真33枚》24年前、ディズニーシーの開業記念セレモニーに出席する”正装”のミッキーとミニーの写真も東洋経済新報社の写真部に保管されていた昭和の街角写真をピックアップしながら、そこに写し出されている風景から時代の深層を読み取っていく連載「東京アナログ時代」。第17回となる今回は、東京を名に冠した千葉の名所「東