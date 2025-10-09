東京ディズニーランド5周年記念式典のようす（写真：1988年4月15日、吉野純治撮影）【写真21枚】ディズニー5周年記念パレードはこんな感じだった！なんとなくほのぼのしている？東洋経済新報社の写真部に保管されていた昭和の街角写真をピックアップしながら、そこに写し出されている風景から時代の深層を読み取っていく連載「東京アナログ時代」。第17回となる今回は、東京を名に冠した千葉の名所「東京ディズニーランド」の1980