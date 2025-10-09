第1戦で先発した大谷翔平投手（31）、第2戦でクローザーとして試合を締めた佐々木朗希投手（23）ら日本人メジャーリーガーの活躍もあり、フィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズを2連勝したロサンゼルス・ドジャース。【写真】山本とのビバヒルデート現場を撮られた“テラハ”出身の美女モデル10月9日（現地時間8日）に控えたドジャースタジアムでの第3戦を前に、MVPを2度受賞しているフィリーズの“レジェンド”、ブラ