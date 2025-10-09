ＴＢＳの田村真子アナウンサーが９日までにＳＮＳを更新。同期の誕生日祝いの様子をアップして話題になっている。自身のインスタグラムに「あみみ今年もおめでとう」記し、入社同期の良原安美アナをお祝い。同じくＴＢＳで同期の宇賀神メグアナとのスリーショットを公開した。この投稿に「おめでとうございます！同期の絆いいですね」「お誕生日だったんですね。おめでとうございます」「今年も仲良し同期でお祝い素敵です