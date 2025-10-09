女優の桜田ひより（22）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。街中で共演者と出会っても素通りする理由を明かした。新水曜ドラマ「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」コラボSPと題して、主演の桜田と俳優の佐野勇斗佐野がゲスト出演。この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。桜田は「一回共演したことがある