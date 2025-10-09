記者会見するFRBのパウエル議長＝9月17日、米ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は8日、9月中旬に開いた連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録を公表した。労働市場の悪化リスクの高まりを警戒し、ほぼ全ての参加者が0.25％の利下げを支持した一方、インフレが見通しよりも上振れする可能性を強調する参加者も多かった。FRBは9月17日の会合で、2024年12月以来6会合ぶりとなる利下げを決