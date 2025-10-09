8日、野党指導者らとの交渉に関し声明を読み上げるフランスのルコルニュ前首相＝パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス大統領府は8日、今後48時間以内に新首相を任命すると明らかにした。フランスメディアが伝えた。6日辞任したルコルニュ首相と野党の交渉の結果、国民議会（下院）解散総選挙の実施など政局の危機を脱却し、新内閣発足への道筋が見えたと判断した。マクロン大統領は6日、ルコルニュ氏に危機脱却に向けた