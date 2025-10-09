【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比78銭円安ドル高の1ドル＝152円63〜73銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1625〜35ドル、177円53〜63銭。自民党総裁に就いた高市早苗氏が積極財政の路線を取るとの見方から、円売りドル買いの動きが引き続き優勢だった。