幼少期に両親から壮絶な心理的・身体的な虐待に遭った一般社団法人Onara代表の丘咲つぐみさん。現在、同じ境遇に苦しむ人たちを支える活動をしています。10月からは虐待によるトラウマからの回復を描く映画作りのクラウドファンディングを行っている丘咲さんに、子どものころからの体験と、母親への思いを伺いました。 【写真】「無邪気な笑顔も」すでに両親から日常的な虐待を受けていた幼少期の丘咲さん ほか（3枚目/全13枚）