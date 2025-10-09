俳優つるの剛士（50）が9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。SNSで拡散している、高市早苗新総裁に向けた一部の報道関係者のものとみられる「支持率下げてやる」との発言が入った動画をめぐり、私見をつづった。つるのは、動画の拡散を伝える記事を引用。「報道の自由に印象操作の自由はないし、権力を監視する報道も権力」と前置きすると「世論誘導、世論工作、報道しない自由…申し訳ないけど、もうとっくに信じてない」と