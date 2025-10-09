KISS OF LIFEのナッティが、グラマラスなスタイルで視線を奪った。【写真】ナッティ、“非現実的な”グラマラスボディナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「楽しい連休を過ごしてください」というコメントとともに写真を投稿した。公開された写真には、タンクトップに黒のショートパンツを合わせ、自撮りをするナッティの姿が収められている。体のラインが際立つタイトなトップスからは、アイドルらしから