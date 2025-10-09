富士通陸上競技部は8日、公式サイトで長距離ブロックの鈴木健吾選手の退社を発表しました。神奈川大出身の鈴木選手は、2021年に行われたびわ湖毎日マラソン大会にて2時間4分56秒の日本記録を残し、現在もその記録は破られていません。プライベートでは20年12月に東京五輪女子マラソン８位入賞、パリ五輪日本代表の一山麻緒選手と結婚を発表しました。21年の東京マラソンでは夫婦でエントリーし、日本人トップでフィニッシュ。2人の