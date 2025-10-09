中国交通運輸部によりますと、10月1日〜8日の国慶節・中秋節の大型連休中、全国の地域をまたいだ移動は延べ24億3200万人に上ると見込まれています。1日あたりでは約3億400万人が移動し、前年同期を6．2％上回る増加となっています。交通手段別では、鉄道の旅客輸送量は延べ1億5396万人、1日平均は前年同期比2．6％増の1924万人と予測されています。道路の利用者数（高速道路や一般国道・省道の非営業用小型乗用車の旅客輸送量、道