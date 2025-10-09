リーグ前節では失点に絡み、地元メディアから酷評された。だが、2025-26シーズンの序盤は、パルマの鈴木彩艶にとって決して悪いスタートにはなっていない。10月４日のレッチェ戦で、鈴木はリッカルド・ソッティルのシュート性クロスに対する反応が遅れ、先制点を献上。これが決勝点となり、パルマが敗れたことで、日本代表守護神は及第点を下回る採点をつけられた。６節を消化したセリエAで、パルマは５ポイントと14位に留ま